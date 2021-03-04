Зірки шоу-бізнесу, спорту та лікарі вакцинувалися в прямому ефірі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У прямому ефірі “Право на владу” відомі українці та лікарі вакцинувалися індійською вакциною від коронавірусу — Covishield, повідомляє УНН.

Деталі

Просто в студії щеплення отримали співачка Руслана Лижичко, телеведучий Олександр Педан, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену Сергій Конюшок, ведуча “Право на владу” Наталія Мосейчук, інфекціоніст Катерина Булавіна та медичні працівники. Загалом вакцинувалися 10 осіб.

Всі, хто зробив щеплення, закликали українців не боятися та обов’язково вакцинуватися.

У студії також був присутній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, який вкотре наголосив на важливості вакцинації і розповів, що почувається добре після щеплення від коронавірусу, яке йому зробили кілька днів тому.

“Зрозуміло, що від будь-якої вакцинації бувають певні реакціі. Кожен організм унікальний і він по-різному може сприймати, але якщо на терези поставити життя і захист від цієї смертельної хвороби, а з іншого боку реакції, мені здається, що варто саме обирати вакцинацію”, — наголосив міністр.

Як повідомив під час пресконференції Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, цього року в Україні очікують вакцинувати 10 млн людей від COVID-19.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що в Україні для формування колективного імунітету потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% населення.

Так, в Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 3 березня повідомив, що 100 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19.

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