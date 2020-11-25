Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" достроково пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Грецький "Олімпіакос" не зумів здобути позитивний результат у грі 4-го туру Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті", повідомляє УНН.

Вихід віч-на-віч з голкіпером Жозе Са не використав Рахім Стерлінг — голкіпер греків здійснив сейв. Через п’ять хвилин з передачі назад від Стерлінга відзначився Філ Фоден.

Стерлінг продовжував бути головною дійовою особою у першому таймі. Спочатку після його удару низом Жозе Са перевів м’яч на кутовий, також голкіпер потягнув ігровий снаряд з-під поперечини після спроби Стерлінга. У другому таймі ситуація на полі не змінилася і “містяни” святкували виграш 1:0.

Українець Олександр Зінченко з’явився на полі на 78 хвилині, змінивши Менді.

Зауважимо, що з 12 очками “Сіті” впевнено лідирують у квартеті та вибороли путівку до 1/8 фіналу.

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