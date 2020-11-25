Зинченко помог "Манчестер Сити" досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Греческий "Олимпиакос" не сумел добиться положительного результата в игре 4-го тура Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", сообщает УНН.
Выход один на один с голкипером Жозе Са не использовал Стерлинг — голкипер греков совершил сейв. Через пять минут передачи назад от Стерлинга отличился Фил Фоден.
Стерлинг продолжал быть главным действующим лицом в первом тайме. Сначала после его удара низом Жозе Са перевел мяч на угловой, также голкипер потянул игровой снаряд из-под перекладины после попытки Стерлинга. Во втором тайме ситуация на поле не изменилась и “горожане” праздновали выигрыш 1:0.
Украинец Александр Зинченко появился на поле на 78 минуте, сменив Мэнди.
Заметим, что с 12 очками “Сити” уверенно лидируют в квартете и завоевали путевку в 1/8 финала.