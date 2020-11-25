Зинченко помог "Манчестер Сити" досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 15079 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 46030 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 65749 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 78091 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 90420 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112593 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114294 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126241 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156172 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202348 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Греческий "Олимпиакос" не сумел добиться положительного результата в игре 4-го тура Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", сообщает УНН.

Выход один на один с голкипером Жозе Са не использовал Стерлинг — голкипер греков совершил сейв. Через пять минут передачи назад от Стерлинга отличился Фил Фоден.

Стерлинг продолжал быть главным действующим лицом в первом тайме. Сначала после его удара низом Жозе Са перевел мяч на угловой, также голкипер потянул игровой снаряд из-под перекладины после попытки Стерлинга. Во втором тайме ситуация на поле не изменилась и “горожане” праздновали выигрыш 1:0.

Украинец Александр Зинченко появился на поле на 78 минуте, сменив Мэнди.

Заметим, что с 12 очками “Сити” уверенно лидируют в квартете и завоевали путевку в 1/8 финала.

Украинские Национальные Новости

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