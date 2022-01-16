Жодні бізнес-інтереси не варті того, щоб допустити нову війну в Європі - Кулеба

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“Ми очікуємо, що новий федеральний уряд разом з Україною та нашими партнерами та союзниками візьме твердий курс протидії російським загрозам і спробам залякування. Жодні бізнес-інтереси чи симпатії до Путіна не варті того, щоб допустити нову криваву війну в Європі”, - заявив Кулеба.

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Він зазначив, що євроатлантична спільнота показала Росії, що вона непохитно стоїть на боці України, та позиції обох сторін були добре узгоджені.

“Я впевнений, що наша єдність є нашою колективною суперсилою, коли йдеться про протидію зростаючій агресивності Росії та упередження нової масштабної кризи європейської безпеки”, - резюмував Кулеба.

Доповнення

Росія і Захід зайняли безкомпромісну позицію під час переговорів цього тижня, щоб обговорити напруженість навколо України. У той час як Москва вимагала зупинити розширення НАТО, Вашингтон і його союзники категорично відкинули такі вимоги.

Переговори Росія-США в понеділок в Женеві і зустріч Росія-НАТО в середу в Брюсселі не змогли скоротити розрив у позиціях, хоча сторони залишили відкритою можливість для майбутніх переговорів з контролю над озброєнням і щодо способів запобігання військових інцидентів між Росією і Заходом, відзначає AP.

Переговори проходять на тлі того, як українська влада і західні партнери звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - у межах російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня в Брюсселі, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.