Жодна з країн поки що не презентувала Україні своє бачення гарантій безпеки – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Жодна з країн, яких Україна бачить гарантами своєї безпеки, поки що не презентувала своє бачення цього питання. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками засідання глав МЗС НАТО у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
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Міністр розповів, що на сьогоднішньому засіданні не порушував питання про гарантії безпеки, оскільки Україна має чіткий список союзників, яких вона бачить потенційними гарантами безпеки, і українська сторона веде з ними переговори на двосторонньому рівні.
Як зазначив дипломат, на своїх двосторонніх зустрічах у Брюсселі він також порушував та обговорював з ними ці питання.
Цитата
На запитання про те, чи є прогрес у цих переговорах, Кулеба зазначив:
"Так, вони (партнери – ред.) виразно краще розуміють, що ми шукаємо. Але вони досі в ухвалювальному режимі і досі обговорюють. Наразі жоден з них не надав нам бачення гарантій безпеки".