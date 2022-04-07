Жодна з країн поки що не презентувала Україні своє бачення гарантій безпеки – Кулеба

Деталі

Міністр розповів, що на сьогоднішньому засіданні не порушував питання про гарантії безпеки, оскільки Україна має чіткий список союзників, яких вона бачить потенційними гарантами безпеки, і українська сторона веде з ними переговори на двосторонньому рівні.

Як зазначив дипломат, на своїх двосторонніх зустрічах у Брюсселі він також порушував та обговорював з ними ці питання.

Цитата

На запитання про те, чи є прогрес у цих переговорах, Кулеба зазначив:

"Так, вони (партнери – ред.) виразно краще розуміють, що ми шукаємо. Але вони досі в ухвалювальному режимі і досі обговорюють. Наразі жоден з них не надав нам бачення гарантій безпеки".