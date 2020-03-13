Жоден громадянин України в Італії наразі не звертався із проханням про евакуацію - МЗС

КИЇВ. 13 березня. УНН. В Італії на сьогодні перебуває за неофіційними даними близько півмільйона громадян України, водночас, жоден з них не висловив бажання бути евакуйованим. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у коментарі на інформаційний запит УНН.