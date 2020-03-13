Жоден громадянин України в Італії наразі не звертався із проханням про евакуацію - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Італії на сьогодні перебуває за неофіційними даними близько півмільйона громадян України, водночас, жоден з них не висловив бажання бути евакуйованим. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у коментарі на інформаційний запит УНН.
"У першу чергу, українські громадяни мають дотримуватись вимог і рекомендацій місцевих органів влади (Італії – ред.) щодо перебування на карантині. Станом на сьогодні, жодний громадянин України з проханням забезпечити його евакуацію на Батьківщину до дипломатичних установ України не звертався. Водночас, розглядаються всі можливі варіанти, у нас є всі конкретні алгоритми. Але треба зважати на декрети місцевих органів влади і на реальну ситуацію", - повідомили дипломати.
У МЗС зазначили також, що працюють у напрямку ситуації, що склалась з терміном дії дозволів громадян України на проживання в Італії, щоб запобігти запровадженню відповідно них санкцій.
Повідомляється також, що на сьогодні про вивезення дипломатичного персоналу з Італії не йдеться, водночас, опрацьовується можливість запровадження дистанційних механізмів роботи.
Як зазначили у міністерстві, всього на даний час в Італії може знаходитись до півмільйона українців.
"За офіційною інформацією італійських органів влади, йдеться орієнтовно про 230-240 тис. громадян України. Якщо враховувати неофіційні дані, додається близько 200-250 тис. громадян України", - повідомили у дипвідомстві.
У міністерстві підкреслили, що посольство України в Римі і консульства в Мілані та Неаполі постійно перебувають на зв’язку з громадянами України та надають їм необхідну консультативну допомогу.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликає українців утриматися від подорожей та рекомендує громадянам, які на даний момент перебувають за кордоном, дотримуватися вимог органів місцевої влади та повідомляти про місце свого перебування до найближчої дипломатичної установи України.
Як повідомлялося в УНН, раніше цього тижня влада Італії ввела карантин на території всієї країни.