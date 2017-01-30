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ЖК Scandia за тиждень підвищить ціни на квартири

ЖК Scandia за тиждень підвищить ціни на квартири

Київ • УНН

 • 7271 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. За тиждень, 6 лютого, квартири та нежитлові приміщення ЖК Scandia продаватимуть за новими цінами, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

“З 6 лютого ми підвищуємо ціни на квартири та нежитлові приміщення в „c“. Звертаємо Вашу увагу, що ціна за квадратний метр у скандинавському містечку буде стартувати від 9700 грн.

У зв’язку з цим, запрошуємо Вас придбати або забронювати квартири і приміщення, які Вас цікавлять, за старою ціною — від 9500 грн/кв.м.! Обрати квартиру Ви можете на нашому сайті”, — повідомили в ЖК Scandia.

Нагадаємо, ЖК “Scandia”, будівництво якого ведеться у Броварах, загалом передбачає 100 житлових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово. Перша черга вводиться в експлуатацію вже в цьому році.

На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних.

На перших поверхах будинків, квартири матимуть власну терасу, а на останніх — висота стель досягатиме 6 м, що дозволить реалізувати будь-які дизайнерські фантазії.

Усі квартири будуть оснащені двоконтурними газовими котлами, індивідуальними лічильниками води, електроенергії та газу, які дозволять оптимізувати комунальні платежі.

Артезіанська вода в кранах буде придатна для пиття без додаткового очищення.

Для власників велосипедів, колясок та інших речей, які необов’язково і незручно зберігати в квартирах, передбачені місця для зберігання — спеціальні приміщення на поверхах.

Залежно від будинку, вікна виходять або у двір, або на озеро, або на лісопарк.

ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Окрім житлових будинків, скандинавське містечко матиме власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.

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