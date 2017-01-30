ЖК Scandia через неделю повысит цены на квартиры

"С 6 февраля мы повышаем цены на квартиры и нежилые помещения в "c". Обращаем Ваше внимание, что цена за квадратный метр в скандинавском городке будет стартовать от 9700 грн.

В связи с этим, приглашаем Вас приобрести или забронировать квартиры и помещения, Вас интересуют, по старой цене - от 9500 грн/кв.м.! Выбрать квартиру Вы можете на нашем сайте", - сообщили в ЖК Scandia.

Напомним, ЖК "Scandia", строительство которого ведется в Броварах, в общем предусматривает 100 жилых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно. Первая очередь вводится в эксплуатацию уже в этом году.

На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.

На первых этажах домов, квартиры будут иметь собственную террасу, а на последних - высота потолков будет достигать 6 м, что позволит реализовать любые дизайнерские фантазии.

Все квартиры будут оснащены двухконтурными газовыми котлами, индивидуальными счетчиками воды, электроэнергии и газа, которые позволят оптимизировать коммунальные платежи.

Артезианская вода в кранах будет пригодна для питья без дополнительной очистки.

Для владельцев велосипедов, колясок и других вещей, которые обязательно и неудобно хранить в квартирах, предусмотрены места для хранения - специальные помещения на этажах.

В зависимости от дома, окна выходят или во двор, или на озеро, или на лесопарк.

ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки будет достигать 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.