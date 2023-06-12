Жителям Херсонщини почали повертати світло - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Херсонщині енергетики полагодили 12 трансформаторних підстанцій, людям повертають світло в населені пункти, котрі постраждали через підтоплення через підрив Каховської ГЕС. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександ Прокудін, пише УНН.
Деталі
За його словами, У Херсоні відновили роботу 12 трансформаторних підстанцій. Завдяки цьому до мережі підʼєднали 270 абонентів міста.
Однак, в Херсоні досі залишаються підтопленими 110 трансформаторних підстанцій. Без світла – більше 15 тисяч користувачів.
В області, за словами Прокудіна, полагодили дві трансформаторні підстанції. В селах Заповіт та Новогреднєве Калинівської громади електроенергію повернули 73 абонентам.
Пошкодженими залишаються 35 трансформаторних підстанцій, через що без світла залишилися 2303 абоненти в 6 населених пунктах.
Аварійно відновлювальні роботи тривають, зазначив голова ОВА.
Доповнення
Раніше у Міненерго повідомляли, що через підрив дамби Каховської ГЕС без електропостачання 22 населених пункти на Миколаївщині та деокупованій частині Херсонщини.