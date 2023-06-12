Жителям Херсонщины начали возвращать свет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На Херсонщине энергетики починили 12 трансформаторных подстанций, людям возвращают свет в населенные пункты, которые пострадали из-за подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Херсоне возобновили работу 12 трансформаторных подстанций. Благодаря этому к сети подключили 270 абонентов города.
Однако, в Херсоне до сих пор остаются подтопленными 110 трансформаторных подстанций. Без света – более 15 тысяч пользователей.
В области, по словам Прокудина, починили две трансформаторные подстанции. В селах Завет и Новогредневое Калиновской громады электроэнергию вернули 73 абонентам.
Поврежденными остаются 35 трансформаторных подстанций, из-за чего без света остались 2303 абонента в 6 населенных пунктах.
Аварийно восстановительные работы продолжаются, отметил глава ОГА.
Дополнение
Ранее в Минэнерго сообщали, что из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС без электроснабжения 22 населенных пункта на Николаевщине и деоккупированной части Херсонщины.