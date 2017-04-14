Жителя Новосибірська звинуватили у вбивстві 19 дівчат

Обвинувачуваний маніяк, ім'я якого не розкривається, знайомився з дівчатами на вулицях містах, пропонував їм разом провести час, а потім відвозив на автомобілі в безлюдні місця, де вбивав.

Тіла жертв обвинувачений, за версією слідства, розчленовував, а останки розкидав по пустирях.

Наймолодшій з убитих було 18 років, найстаршій - 31. Щоб вийти на слід злочинця, слідчі допитали понад вісім тисяч свідків, провели понад 300 експертиз.

Як повідомляв УНН, кікбоксер вбив відвідувача підмосковного бару.