Жителя Новосибірська звинуватили у вбивстві 19 дівчат
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські слідчі пред'явили жителю Новосибірська остаточне звинувачення у вбивствах 19 дівчат, скоєних в 1998-2005 роках, передає УНН з посиланням Слідчий Комітет Російської Федерації.
Обвинувачуваний маніяк, ім'я якого не розкривається, знайомився з дівчатами на вулицях містах, пропонував їм разом провести час, а потім відвозив на автомобілі в безлюдні місця, де вбивав.
Тіла жертв обвинувачений, за версією слідства, розчленовував, а останки розкидав по пустирях.
Наймолодшій з убитих було 18 років, найстаршій - 31. Щоб вийти на слід злочинця, слідчі допитали понад вісім тисяч свідків, провели понад 300 експертиз.
Як повідомляв УНН, кікбоксер вбив відвідувача підмосковного бару.