Житель Новосибирска обвинили в убийстве 19 девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российские следователи предъявили жителю Новосибирска окончательное обвинение в убийствах 19 девушек, совершенных в 1998-2005 годах, передает УНН со ссылкой Следственный Комитет Российской Федерации.
Обвиняемый маньяк, имя которого не раскрывается, знакомился с девушками на улицах города, предлагал им вместе провести время, а потом отвозил на автомобили в безлюдные места, где убивал.
Тела жертв обвиняемый, по версии следствия, расчленял, а останки разбросал по пустырям.
Самой младшей из убитых было 18 лет, самой старшей - 31. Чтобы выйти на след преступника, следователи допросили более восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз.
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