Житель Новосибирска обвинили в убийстве 19 девушек

Обвиняемый маньяк, имя которого не раскрывается, знакомился с девушками на улицах города, предлагал им вместе провести время, а потом отвозил на автомобили в безлюдные места, где убивал.

Тела жертв обвиняемый, по версии следствия, расчленял, а останки разбросал по пустырям.

Самой младшей из убитых было 18 лет, самой старшей - 31. Чтобы выйти на след преступника, следователи допросили более восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз.

Как сообщал УНН, кикбоксер убил посетителя подмосковного бара.