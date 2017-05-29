Жительку Прикарпаття затримали за вбивство двомісячного сина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Івано-Франківській області затримали 23-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві двомісячного сина. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.
З повідомленням про зникнення дитини до поліції звернувся 49-річний батько малюка.
Правоохоронці встановили, що вчора, 28 травня, на території лісового масиву поряд із с. Кобаки, в яру виявлено тіло немовляти. Розслідуванням встановлено, що 27 травня у матері дитини виник умисел на умисне позбавлення життя свого сина. Провівши огляд тіла, правоохоронці виявили на шиї сліди від тканинного шнурка, що вказує на те, що матір обмотала ним шию дитини та шляхом удушення вбила його. У подальшому підозрювана намагалася спалити його на території свого господарства, однак їй це не вдалося. Тоді молода жінка загорнула тіло у тканину і винесла його до лісового масиву, де залишила в глибині лісу в яру, при цьому знову спробувала спалити, щоб не залишати слідів.
Підозрювану затримали, вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У справі призначено проведення ряду експертиз. Проводиться слідство.
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне.
Як повідомляв УНН, суд арештував підозрюваного у вбивстві мотоцикліста у Києві.