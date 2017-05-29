Жительницу Прикарпатья задержали за убийство двухмесячного сына

С сообщением об исчезновении ребенка в полицию обратился 49-летний отец малыша.

Правоохранители установили, что вчера, 28 мая, на территории лесного массива рядом с с. Кобаки, в овраге обнаружено тело младенца. Расследованием установлено, что 27 мая у матери ребенка возник умысел на умышленное лишение жизни своего сына. Проведя осмотр тела, правоохранители обнаружили на шее следы от тканевого шнурка, указывает на то, что мать обмотала им шею ребенка и путем удушения убила его. В дальнейшем подозреваемая пыталась сжечь его на территории своего хозяйства, однако ей это не удалось. Тогда молодая женщина завернула тело в ткань и вынесла его к лесному массиву, где оставила в глубине леса в овраге, при этом снова попыталась сжечь, чтобы не оставлять следов.

Подозреваемую задержали, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По делу назначено проведение ряда экспертиз. Проводится следствие.

Женщине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Как сообщал УНН, суд арестовал подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Киеве.