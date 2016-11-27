Житель Вінничини пограбував продуктовий магазин

Як стало відомо, з продуктового кіоску 38-річної жінки невідомий, пошкодивши бокову стіну та виніс продукти харчування на зазначену суму.

Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Такий злочин карається ув’язненням до шести років.

Нагадаємо, раніше судимий вінничанин пограбував іноземну студентку.