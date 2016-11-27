Житель Винницкой области ограбил продуктовый магазин

Как стало известно, из продуктового киоска 38-летней женщины неизвестный, повредив боковую стену и вынес продукты питания на указанную сумму.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Такое преступление наказывается заключением до шести лет.

Напомним, ранее судимый житель Винницы ограбил иностранную студентку.