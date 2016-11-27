Житель Винницкой области ограбил продуктовый магазин
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Хмельнике правоохранители задержали мужчину, который обворовал продуктовый магазин на 2000 гривен, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Винницкой области.
Как стало известно, из продуктового киоска 38-летней женщины неизвестный, повредив боковую стену и вынес продукты питания на указанную сумму.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Такое преступление наказывается заключением до шести лет.
Напомним, ранее судимый житель Винницы ограбил иностранную студентку.