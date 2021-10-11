Житель Хмельницької області відкрив вже чотири справи проти виробника олії "Чумак", який отруїв його бджіл

Цитата

“Минулих два тижні я свій час провів по судах першої інстанції та Апеляційних, які зобов’язали місцеву прокуратуру та поліцію порушити 4 (чотири) кримінальні справи (внести відомості до ЄРДР) за ст. 247 (порушення правил застосування пестицидів — з приводу потрави бджіл та ін.), ст. 197 (незаконне захоплення землі), ст. 239 (забруднення земель пестицидами), ст. 358 (підробка договорів оренди землі паїв і додаткових угод до них) Кримінального кодексу України проти працівників Енселко-Кернел, а саме відповідальних осіб керівної ланки та агрономів”, — написав він.

Зайцев додає, що не залишить цю ситуацію без уваги, оскільки “Кернел” протягом двох років позбавляє його родину нормального життя.

“Оскільки ви позбавили мене нормального життя на два роки, я все зроблю, щоб позбавити Вас волі”, — резюмував він.

В контексті

“Енселко-Агро”, який входить у групу компаній "Кернел“Андрія Веревського, визнали винним у масовій загибелі

бджіл.

Як з’ясувалося у суді, “Кернел” порушив Закон України про бджільництво та недолуго використовував отрутохімікати.

Довідка

Компанія “Кернел” належить Андрію Веревському і виробляє олію під ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”.