Житель Хмельницкой области открыл уже четыре дела против производителя масла "Чумак", отравившего его пчел
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Житель Хмельницкой области Сергей Зайцев заявил о том, что будет добиваться справедливости и наказания работников “Энселко-Кернел” за гибель его пчел. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
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“В минувшие две недели я свое время провел по судам первой инстанции и Апелляционных, которые обязали местную прокуратуру и полицию нарушить 4 (четыре) уголовные дела (внести сведения в ЕРДР) по ст. 247 (нарушение правил применения пестицидов — по поводу отравления пчел и др.), ст. 197 (незаконный захват земли), ст. 239 (загрязнение земель пестицидами), ст. 358 (подделка договоров аренды земли паев и дополнительных соглашений к ним) Уголовного кодекса Украины против работников Энселко-Кернел, а именно ответственных лиц руководящего звена и агрономов”, — написал он.
Зайцев добавляет, что не оставит эту ситуацию без внимания, поскольку “Кернел” в течение двух лет лишает его семью нормальной жизни.
“Поскольку вы лишили меня нормальной жизни на два года, я все сделаю, чтобы избавить Вас свободы”, — резюмировал он.
В контексте
“Энселко-Агро”, который входит в группу компаний “Кернел” Андрея Веревского, признали виновным в массовой гибели
пчел.
Как выяснилось в суде, “Кернел” нарушил Закон Украины о пчеловодстве и неумело использовал ядохимикаты.
Справка
Компания “Кернел” принадлежит Андрею Веревскому и производит масло под ТМ “Чумак”, “Стожар”, “Щедрый дар”.