Жартівника, який "замінував" аеропорт, затримали на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією швидко затримали громадянина, який "замінував" на травневі свята міжнародний аеропорт Харкова. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Телефонного терориста", який здійснив неправдиве повідомлення про замінування Харківського аеропорту, затримали співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією", - йдеться у повідомленні.
Менш ніж за добу харківські правоохоронці встановили 59-річного мешканця Кременчуцького району Полтавської області, який зателефонував на "гарячу лінію" Державної служби України з надзвичайних ситуацій та повідомив, що у період травневих свят будуть підірвані приміщення "Міжнародного аеропорту "Харків". Після затримання зловмисник зізнався, що скоїв анонімний дзвінок з хуліганських мотивів.
Відкрито кримінальне провадження за ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян) Кримінального кодексу України.
"Жартівнику" доведеться також компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від протиправних дій.
Як повідомляв УНН 15 березня, чотирьох "телефонних терористів" затримали правоохоронці.