Шутника, который "заминировал" аэропорт, задержали в Харьковской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101529 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116963 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175804 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128727 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124072 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116732 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106435 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107482 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103896 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Шутника, который "заминировал" аэропорт, задержали в Харьковской области

Шутника, который "заминировал" аэропорт, задержали в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 10665 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией быстро задержали гражданина, который "заминировал" на майские праздники международный аэропорт Харькова. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Телефонного террориста", который совершил ложное сообщение о заминировании Харьковского аэропорта, задержали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией", - говорится в сообщении.

Менее чем за сутки харьковские правоохранители установили 59-летнего жителя Кременчугского района Полтавской области, который позвонил на "горячую линию" Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что в период майских праздников будут взорваны помещения "Международного аэропорта "Харьков". После задержания злоумышленник признался, что совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений.

Открыто уголовное производство по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

"Шутнику" придется также компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от противоправных действий.

Как сообщал УНН 15 марта, четырех "телефонных террористов" задержали правоохранители.

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