Шутника, который "заминировал" аэропорт, задержали в Харьковской области

"Телефонного террориста", который совершил ложное сообщение о заминировании Харьковского аэропорта, задержали сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией", - говорится в сообщении.

Менее чем за сутки харьковские правоохранители установили 59-летнего жителя Кременчугского района Полтавской области, который позвонил на "горячую линию" Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что в период майских праздников будут взорваны помещения "Международного аэропорта "Харьков". После задержания злоумышленник признался, что совершил анонимный звонок из хулиганских побуждений.

Открыто уголовное производство по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

"Шутнику" придется также компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от противоправных действий.

Как сообщал УНН 15 марта, четырех "телефонных террористов" задержали правоохранители.