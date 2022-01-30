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Жахлива ДТП на Київщині: загинула вагітна жінка

Жахлива ДТП на Київщині: загинула вагітна жінка

Київ • УНН

 • 18862 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На Київщині, неподалік селища Гребінки, сталася ДТП в якій загинула вагітна жінка, про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.

Деталі

30 січня поблизу селища Гребінки зіткнулися два автомобілі “ВАЗ 2121” та “Mazda”. Відомо, що за кермом першого автомобіля знаходився 28-річний водій, поряд з яким перебувала його 29-річна вагітна дружина, яка померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.

31-річна водійка авто “Mazda”, працівниця банку, після аварії перебувала в шоковому стані. Всі учасники автопригоди — мешканці столиці. За результатами медичного обстеження, алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено. На місці ДТП працювали патрульні поліцейські Білої Церкви, працівники слідчого управління поліції Київщини, рятувальники та медики.

Як раніше повідомляв УНН, на трасі Київ-Чоп у ДТП потрапив рейсовий автобус внаслідок чого постраждало 14 людей.

Українські Національні Новини

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