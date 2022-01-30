Жахлива ДТП на Київщині: загинула вагітна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Київщині, неподалік селища Гребінки, сталася ДТП в якій загинула вагітна жінка, про це повідомляє поліція Київської області, пише УНН.
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30 січня поблизу селища Гребінки зіткнулися два автомобілі “ВАЗ 2121” та “Mazda”. Відомо, що за кермом першого автомобіля знаходився 28-річний водій, поряд з яким перебувала його 29-річна вагітна дружина, яка померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.
31-річна водійка авто “Mazda”, працівниця банку, після аварії перебувала в шоковому стані. Всі учасники автопригоди — мешканці столиці. За результатами медичного обстеження, алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено. На місці ДТП працювали патрульні поліцейські Білої Церкви, працівники слідчого управління поліції Київщини, рятувальники та медики.
Як раніше повідомляв УНН, на трасі Київ-Чоп у ДТП потрапив рейсовий автобус внаслідок чого постраждало 14 людей.