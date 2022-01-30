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Ужасное ДТП на Киевщине: погибла беременная женщина

Ужасное ДТП на Киевщине: погибла беременная женщина

Киев • УНН

 • 18861 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. На Киевщине, недалеко от поселка Гребенки, произошло ДТП в котором погибла беременная женщина, об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали

30 января, вблизи поселка Гребенки столкнулись два автомобиля "ВАЗ 2121" и "Mazda". Известно, что за рулем первого автомобиля находился 28-летний водитель, рядом с которым находилась его 29-летняя беременная жена, которая скончалась до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать женщину с помощью специального оборудования.

31-летняя женщина, котороя пребывала за рулём "Mazda", работница банка, после аварии находилась в шоковом состоянии. Все участники ДТП- жители столицы. По результатам медицинского обследования, алкоголя в организме обоих водителей не обнаружено. На месте ДТП работали патрульные полицейские Белой Церкви, работники следственного управления полиции Киевской области, спасатели и медики.

Как ранее сообщал УННна трассе Киев-Чоп в ДТП попал рейсовый автобус, в результате чего пострадало 14 человек.

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