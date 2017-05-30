Ж.-К.Юнкер сподівається на завершення ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна до липня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що сподівається на завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію ЄС-Україна до початку липня, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook представництва ЄС в Україні.
“Ми вже на завершальному етапі. Наша Угода про асоціацію, включаючи частину щодо глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, ще на один крок ближче до ратифікації. Я б хотів, щоб цей процес завершився швидко, до початку саміту ЄС-Україна, який заплановано на липень,” — зазначив він.
Крім того, Ж.-К.Юнкер зазначив, що Угода про асоціацію привела до зростання торгівлі між Україною та ЄС.
“Європейський Союз повністю відданий нашому партнерству з народом України, який став одним з найближчих та найбільш цінних для нас. Угода про асоціацію вже привела до зростання торгівлі між нами та покращення матеріального стану підприємців. Вона допомогла розпочати та зміцнити безліч реформ в Україні, а також створила нові можливості як для громадян Європейського Союзу, так і для громадян України,” — додав він.
Як повідомляв УНН, сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.