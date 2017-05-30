Ж.-К.Юнкер надеется на завершение ратификации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина до июля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что надеется на завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина в начале июля, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook представительства ЕС в Украине.
“Мы уже на завершающем этапе. Наше Соглашение об ассоциации, включая часть о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, еще на один шаг ближе к ратификации. Я бы хотел, чтобы этот процесс завершился быстро, до начала саммита ЕС-Украина, который запланирован на июль,” — отметил он.
Кроме того, Ж.-К.Юнкер отметил, что Соглашение об ассоциации привело к росту торговли между Украиной и ЕС.
“Европейский Союз полностью отдан нашему партнерству с народом Украины, который стал одним из ближайших и наиболее ценных для нас. Соглашение об ассоциации уже привело к росту торговли между нами и улучшения материального положения предпринимателей. Оно помогла начать и укрепить множество реформ в Украине, а также создало новые возможности как для граждан Европейского Союза, так и для граждан Украины,” — добавил он.
Как сообщал УНН, сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.