Зернокомплекс і магазин одягу горіли в Одесі

Увечері 15 серпня займання сталося на зернокомплексі ТОВ "ТІС-Мінкомпорт". З вогнем на площі 1000 м2 боролися більше восьми десятків рятувальників. Було залучено 21 одиниця техніки. Загиблих і поранених немає. Врятовано 30 тис. тонн зерна.

А в ніч на 16 серпня в Одесі біля Будинку меблів рятувальники ліквідували велику пожежу в павільйоні "Конфіскат". Горіли торговельні приміщення з одягом і взуттям. Рятувальникам вдалося врятувати від знищення частину пошкодженого будинку та товар в ньому. Гасінням вогню займалися 39 рятувальників із залученням 9 одиниць техніки. Причина НП і сума збитків поки встановлюються, загиблих і травмованих на пожежі немає.