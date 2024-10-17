Зеленський: "курською операцією ми показали, що в путіна недостатньо сил для стримування"
Київ • УНН
Під час засідання Європейської Ради президент Зеленський заявив, що курська операція виявила слабкість рф. Він наголосив на необхідності продовжувати тиск на полі бою та забезпечити Україну необхідною зброєю.
Президент Володимир Зеленський заявив, що курська операція продемонструвала недостатність сил росії для стримування, і наголосив на необхідності продовжувати тиск на полі бою. Про це він заявив на засіданні Європейської Ради, передає УНН.
Ми маємо й далі тиснути на росію на полі бою. Це цілком реально – утримувати позиції на фронті на українській території та водночас повертати війну в росію, щоб росіяни відчули, що таке війна, і почали ненавидіти путіна за це. Це теж тиск
За його словами, в України є чіткий перелік зброї, яка дає змогу це зробити.
курською операцією ми показали, що в путіна недостатньо сил для стримування, коли ми тиснемо справді сильно
Зеленський підкреслив важливість оснащення бригад, зняття всіх обмежень, інвестування в українську оборонно-промислову базу, налагодження спільного виробництва та прискореного забезпечення України засобами протиповітряної оборони.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін планує досягти рівня виробництва боєприпасів країн ЄС до 2025 року, щоб продовжувати війну.
На Покровському та Курахівському напрямках тривають жорстокі бої, на Курщині росіяни намагаються прорвати оборону - Зеленський14.10.24, 17:22 • 14753 перегляди