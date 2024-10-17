Зеленский: "курской операцией мы показали, что у путина недостаточно сил для сдерживания"
Киев • УНН
Во время заседания Европейского Совета президент Зеленский заявил, что курская операция выявила слабость рф. Он отметил необходимость продолжать давление на поле боя и обеспечить Украину необходимым оружием.
Президент Владимир Зеленский заявил, что курская операция продемонстрировала недостаточность сил россии для сдерживания, и отметил необходимость продолжать давление на поле боя. Об этом он заявил на заседании Европейского Совета, передает УНН.
Мы должны и дальше давить на россию на поле боя. Это вполне реально - удерживать позиции на фронте на украинской территории и одновременно возвращать войну в россию, чтобы россияне почувствовали, что такое война, и начали ненавидеть путина за это. Это тоже давление
По его словам, у Украины есть четкий перечень оружия, которое позволяет это сделать.
курской операцией мы показали, что у путина недостаточно сил для сдерживания, когда мы давим действительно сильно
Зеленский подчеркнул важность оснащения бригад, снятия всех ограничений, инвестирования в украинскую оборонно-промышленную базу, налаживания совместного производства и ускоренного обеспечения Украины средствами противовоздушной обороны.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин планирует достичь уровня производства боеприпасов стран ЕС к 2025 году, чтобы продолжать войну.
На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются жестокие бои, на Курщине россияне пытаются прорвать оборону - Зеленский14 октября 2024, 14:22 • 14040 просмотров