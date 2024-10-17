Зеленский: "курской операцией мы показали, что у путина недостаточно сил для сдерживания"

Президент Владимир Зеленский заявил, что курская операция продемонстрировала недостаточность сил россии для сдерживания, и отметил необходимость продолжать давление на поле боя. Об этом он заявил на заседании Европейского Совета, передает УНН.

Мы должны и дальше давить на россию на поле боя. Это вполне реально - удерживать позиции на фронте на украинской территории и одновременно возвращать войну в россию, чтобы россияне почувствовали, что такое война, и начали ненавидеть путина за это. Это тоже давление

По его словам, у Украины есть четкий перечень оружия, которое позволяет это сделать.

курской операцией мы показали, что у путина недостаточно сил для сдерживания, когда мы давим действительно сильно