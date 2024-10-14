На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются жестокие бои, на Курщине россияне пытаются прорвать оборону - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил об активных действиях по всей длине фронта. На Курщине пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать оборону, украинские военные держатся и контратакуют.
Особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях, на Курщине пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать оборону. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.
"Провел очередную Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - сообщил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки. Речь шла о ситуации на фронте, кто именно помогает россии вести захватническую войну против Украины, а также инвестициях наших ключевых партнеров в украинский ОПК.