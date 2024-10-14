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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  170357 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются жестокие бои, на Курщине россияне пытаются прорвать оборону - Зеленский

На Покровском и Кураховском направлениях продолжаются жестокие бои, на Курщине россияне пытаются прорвать оборону - Зеленский

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 14:22  •  4062 просмотра

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Президент Украины сообщил об активных действиях по всей длине фронта. На Курщине пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать оборону, украинские военные держатся и контратакуют.

Особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях, на Курщине пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать оборону. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.

"Провел очередную Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки. Речь шла о ситуации на фронте, кто именно помогает россии вести захватническую войну против Украины, а также инвестициях наших ключевых партнеров в украинский ОПК.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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