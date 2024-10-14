На Покровському та Курахівському напрямках тривають жорстокі бої, на Курщині росіяни намагаються прорвати оборону - Зеленський
Київ • УНН
Президент України повідомив про активні дії по всій довжині фронту. На Курщині п'яту добу тривають спроби росіян прорвати оборону, українські військові тримаються та контратакують.
Особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках, на Курщині п’яту добу тривають спроби росіян прорвати оборону. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після засідання Ставки, передає УНН.
"Провів чергову Ставку. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Йшлося про ситуацію на фронті, хто саме допомагає росії вести загарбницьку війну проти України, а також інвестиції наших ключових партнерів в український ОПК.