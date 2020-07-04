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Зеленському розповіли, що товарообіг порту “Южний” цьогоріч досяг 10,6 млн тонн

Зеленському розповіли, що товарообіг порту “Южний” цьогоріч досяг 10,6 млн тонн

Київ • УНН

 • 15976 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Товарообіг порту “Южний” у першому півріччі 2020 року досяг 10,6 мільйона тонн, що на 61% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Про це Президенту України Володимиру Зеленському повідомив очільник державного торговельного порту Олександр Олійник, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП. 

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Одеської області ознайомився з роботою терміналів та інвестиційними проектами компанії “Трансінвестсервіс” (ТІС).

Повідомляється, що Зеленський оглянув станцію зернового терміналу Neptune Cargill. Це один з найбільших в Україні експортних морських терміналів з перевалки зернових вантажів.

“Генеральний директор та спиваласник ТІС Андрій Ставніцер розповів Президентові про роботу терміналу, порядок прийому автомобілів з зерновими та перевірку на наявність перевантаження. Також Андрій Ставніцер повідомив, що на території порту розташована залізнична станція з необхідною інфраструктурою”, — зазначається в повідомленні.

Також гендиректор ТІС акцентував увагу на важливості забезпечення рівних умов діяльності для приватних і державних стивідорних компаній. Останні, одержуючи державну підтримку та доступ до фінансування з держбюджету, мають конкурентну перевагу на ринку над приватними компаніями.

Зеленський запевнив, що забезпечення чесних і конкурентних умов для підприємців — одна з його головних цілей як Президента.

“Дуже важливо створити чесні та конкурентні умови для людей, які бажають розвивати підприємництво в Україні. І ми крок за кроком йдемо до цієї мети”, — сказав Глава держави.

Президент також відвідав підприємство “ТІС — Контейнерний термінал”. У 2019 році контейнерообіг тут збільшився на 75% — до 220 тис. TEU.

Зазначається, що ТІС — перший український порт, який у 2020-му залучив глобального інвестора — DP World: у червні компанії оголосили про завершення угоди щодо придбання DP World контрольного пакету — 51% акцій Контейнерного терміналу ТІС. За перше півріччя 2020 року ТІС перевалив 17,4 млн тонн вантажів, збільшивши вантажообіг на 21,6%. З моменту створення ТІС залучив понад 770 мільйонів доларів інвестицій.

“Під час робочої поїздки на Одещину Президент також зустрівся з очільником державного торговельного порту „Южний“ Олександром Олійником, який розповів, що товарообіг порту у першому півріччі 2020 року досяг 10,6 мільйона тонн, що на 61% більше, ніж за аналогічний період попереднього року”, — йдеться в повідомленні.

За словами Олександра Олійника, держпідприємство має значні економічні показники в першій половині 2020 року.

"Прибуток за п’ять місяців зріс на 1304%. З січня по травень податкові виплати до бюджетів всіх рівнів склали 534 млн 198 тис. грн, це на 281,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", — зазначається в повідомленні.

Окрім того, частина прибутку інвестується в розвиток підприємства і нарощування виробництва. Від початку року запущені проекти модернізації потужностей — перевантажувальних комплексів імпортних і експортних вантажів, комплексу вагоноперекидача.

Нагадаємо, в Україні за тиждень може з’явитися віце-прем’єр з промислової політики.

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