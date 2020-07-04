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В Україні за тиждень може з’явитися віце-прем’єр з промислової політики - Зеленський

В Україні за тиждень може з’явитися віце-прем’єр з промислової політики - Зеленський

Київ • УНН

 • 15465 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що віце-прем’єр з питань промислової політики може з’явитися в Україні вже через тиждень. Про це він повідомив під час зустрічі з представниками бізнесу Одеської області, передає кореспондент УНН.

“Ми вирішили в цілому відновити таку посаду, як віцепрем’єр-міністр з промислової політики. Упевнений, що через тиждень у нас... Ми побачили вже багатьох дійсно професійних людей. Зараз обираємо найкращу кандидатуру. Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства, як сказала одна з найкращих кандидатур на цю посаду, — це і є стратегія розвитку країни”, — розповів Зеленський.

Як повідомлялося, раніше вже анонсувалась поява віце-прем’єра з питань ОПК.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає за доцільне введення посади віце-прем’єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) та космічної галузі.

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