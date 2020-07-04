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Зеленському розповіли, коли буде готовий міст через Хаджибейський лиман на Одещині

Зеленському розповіли, коли буде готовий міст через Хаджибейський лиман на Одещині

Київ • УНН

 • 24808 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Заплановано, що в кінці серпня – на початку вересня мають відкрити першу половину – три смуги моста через Хаджибейський лиман на Одещині, а весною наступного року повністю відкрити міст. Про це Президенту України Володимиру Зеленському повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

Повідомляється, що під час ознайомлення з інфраструктурними проектами, які реалізуються в Одеській області в межах програми “Велике будівництво”, голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков доповів Президентові, що серед знакових об’єктів — міст через Хаджибейський лиман. Це довгобуд, який зводиться вже 12 років.

“Зараз працює підрядна організація, плануємо в кінці серпня — на початку вересня відкрити першу половину — три смуги. Весною наступного року плануємо повністю відкрити (міст — ред.), і тоді всі шість смуг працюватимуть”, — повідомив очільник Укравтодору.

Також Кубраков вибачився перед водіями за незручності та затори, спричинені будівельними роботами, але запевнив, що до травня наступного року міст буде повністю готовий.

Повідомляється, що другим великим об’єктом регіону є траса М-05 Київ — Одеса.

“Вже підписана кредитна угода з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком, зараз розробляється проектна документація. Це буде капітальний ремонт 314 кілометрів від Одеси, а далі йде нормальна дорога. Будівництво розпочинається наступного року”, — зазначив Кубраков.

Ще одна важлива траса для області — це Р-33, яка з’єднає шість районів. Протяжність дороги в Одеській області — 110 км.

“Уже є перші ділянки, які ми ввели в експлуатацію. Цього року планується зробити 50 км”, — сказав голова Укравтодору.

Повідомляється, що в Одеській області у 2020 році в рамках програми “Велике будівництво” буде відновлено 163 км доріг державного значення.

Окрім того, у межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті реконструйованого стадіону школи № 1 міста Южного. Відновлення стадіону здійснено в межах програми “Велике будівництво”.

“Завдяки реконструкції дві школи, розташовані поряд зі стадіоном, зможуть одночасно проводити спортивні змагання”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.

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