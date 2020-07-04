Зеленському розповіли, коли буде готовий міст через Хаджибейський лиман на Одещині

КИЇВ. 4 липня. УНН. Заплановано, що в кінці серпня – на початку вересня мають відкрити першу половину – три смуги моста через Хаджибейський лиман на Одещині, а весною наступного року повністю відкрити міст. Про це Президенту України Володимиру Зеленському повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.