Зеленський змінив начальників управлінь СБУ в Киэві та Київській області й на Івано-Франківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський змінив очільників Служби безпеки України у Києві та Київській області, а також в Івано-Франківській області. Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті Президента, передає УНН.
Деталі
Так, указом №170/2021 Олега Головаша звільнено з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.
В свою чергу, указом №172/2021 Сергія Заяця призначено начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області
Указом №171/2021 Сергій Заяць був звільнений з посади начальника Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. На його місце указом №173/2021 було призначено Віктора Назарука.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України проти 95 компаній.