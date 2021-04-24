Зеленський змінив начальників управлінь СБУ в Киэві та Київській області й на Івано-Франківщині

Деталі

Так, указом №170/2021 Олега Головаша звільнено з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

В свою чергу, указом №172/2021 Сергія Заяця призначено начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області

Указом №171/2021 Сергій Заяць був звільнений з посади начальника Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області. На його місце указом №173/2021 було призначено Віктора Назарука.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України проти 95 компаній.