Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо накладення санкцій на 95 компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України проти 95 компаній. Про це йдеться в указі Президента, пише УНН.
Деталі
Зеленський застосував персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи строком на 3 роки проти 95 компаній.
Зокрема, серед компаній низка будівельних та промислових (ТОВ "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр", "Граніт", "М-БУД ГРУП" та інші).
Санкції передбачають:
1) блокування активів;
2) обмеження торговельних операцій;
3) обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
6) анулювання ліцензій та дозволів на здійснення певного виду діяльності;
7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб;
9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України;
10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;
11) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу;
12) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
13) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких іноземний елемент володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу;
14) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
15) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
16) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
17) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.
Нагадаємо
Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів. Санкції застосовуються до 12 осіб.