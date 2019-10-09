Зеленський збирає на завтра прес-марафон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським відбудеться у Києві у четвер, 10 жовтня. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
"У четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочнеться прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня", - зазначили в ОПУ.
Як зазначається, місце проведення - Kyiv Food Market.
"Представники медіа ставитимуть запитання Главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини", - додали в ОПУ.
Нагадаємо, в ОПУ попередили про фейкові сторінки Зеленського у соцмережах.