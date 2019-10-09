Зеленский собирает на завтра пресс-марафон
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским состоится в Киеве в четверг, 10 октября. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОПУ.
"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства ответит на вопросы журналистов в течение всего дня", - отметили в ОПУ.
Как отмечается, место проведения - Kyiv Food Market.
"Представители медиа будут задавать вопросы Главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса", - добавили в ОПУ.
Напомним, в ОПУ предупредили о фейковых страницах Зеленского в соцсетях.