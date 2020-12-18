Зеленський заявив про "позитивну динаміку захворюваності на COVID-19"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про позитивну динаміку щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію, адже спостерігається поступове збільшення кількості людей, які одужали, і зменшується число нових випадків заражень щодня, пише УНН з посиланням на відео, опубліковане у Telegram Глави держави.
“Є багато суперечок, мовляв, це відбувається, бо зменшили кількість тестувань. Але ось вам простий приклад: сьогодні тестувань — 68 тисяч, захворілих — 12 тисяч 630. 28 листопада тестувань — 67 тисяч, тобто на тисячу менше, а захворілих у цей день — 16 тисяч 294 людини. Тобто майже на чотири тисячі більше”, — сказав Глава держави у своєму відео.
За словами Володимира Зеленського, триває протидія поширенню коронавірусу та робота щодо достатнього забезпечення лікарень усім необхідним.
“Ми також продовжуємо працювати для отримання Україною вакцини від COVID-19. Дуже чекаємо на неї в кінці першого кварталу 21-го року”, — розповів Президент.
Він зауважив, що Міністерство охорони здоров’я вже розробило національний план вакцинації, згідно з яким першими щеплення отримають медики та військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, старші за 60 років. Крім того, до плану вакцинації будуть включені українські громадяни з тимчасово окупованих територій, зазначив Володимир Зеленський.
“Ми не забуваємо про них, це наші люди, це всі наші українці, і ми робимо все, аби вони це відчували”, — сказав Глава держави.
Зазначимо, що в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 12,6 тисячі, зростання проти доби раніше.