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Зеленський заступився за серіал "Свати"

Зеленський заступився за серіал "Свати"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Керівник та артист студії "Квартал 95" Володимир Зеленський відреагував на чутки про закриття серіалу "Свати" і прокоментував рішення СБУ заборони в’їзд в Україну зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову, передає УНН з посиланням на його відео-звернення у Facebook.

"Останню добу у всіх ЗМІ обговорюється таке важливе для нашої країни економічне питання, як заборонити серіал "Свати". У зв’язку з чим? З тим, що виступала спочатку речниця СБУ, яка сказала, що одному з акторів серіалу Федору Добронравову заборонено на три роки в’їзд до нашої країни. По-перше, якщо він порушив закон, хто б він не був, він зобов’язаний сюди не в’їжджати. Але зв’язку між Добронравовим і тисячами людей, які працювали над цим проектом останні 15 років, ніякої нема. Цей серіал люблять мільйони", - сказав Зеленський.

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"Якщо завдання просто забрати цей серіал у людей, то ви так напряму і скажіть, а не вигадуйте різноманітні там приводи з якої причини ви це робите і навіщо. Якщо комусь не подобається слово "свати", вам ближче слово "куми". Це я теж можу зрозуміти. Так ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими "Сватами". Ви боретеся з тим, що людей об’єднує, об'єднує мільйони телеглядачів, всі ці довгі роки", - додав Зеленський.

Артист розповів, що це український серіал, вигаданий ним та його колегами. Зокрема, він розкритикував роботу СБУ, ствердивши, що у служби української безпеки є більш серйозніша робота, ніж опіка серіалами.

"І цей серіал знятий на наші гроші, нашими людьми. Якого біса ви щось там взагалі пропонуєте? Хто ви такі? Якщо ви Служба безпеки України, займіться безпекою України, щоб на вулиці можна було вільно пройти і дітям було не страшно. А від "Сватів" поки жодна людина не повісилася", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 22 листопада, Служба безпеки України заборонила на три роки в’їзд в Україну російському артисту Федору Добронравову через підтримку анексії Криму.

Українські Національні Новини

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