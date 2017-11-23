Зеленский вступился за сериал "Сваты"

"Последние сутки во всех СМИ обсуждается такой важный для нашей страны экономический вопрос, как запретить сериал "Сваты". В связи с чем? С тем, что выступала сначала пресс-секретарь СБУ, которая сказала, что одному из актеров сериала Федору Добронравову запрещено на три года въезд в нашу страну. Во-первых, если он нарушил закон, кто бы он ни был, он обязан сюда въезжать. Но связи между Добронравовым и тысячами людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, никакой нету. Этот сериал любят миллионы", - сказал Зеленский.

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"Если задача просто забрать этот сериал у людей, то вы так напрямую и скажите, а не придумывайте различные там приводы по какой причине вы это делаете и зачем. Если кому-то не нравится слово "сваты", вам ближе слово "кумовья". Это я тоже могу понять. Так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами". Вы боретесь с тем, что людей объединяет, объединяет миллионы телезрителей, все эти долгие годы", - добавил Зеленский.

Артист рассказал, что это украинский сериал, придуманный им и его коллегами. В частности, он раскритиковал работу СБУ, утвердив, что у службы украинской безопасности более серьезная работа, чем опека сериалами.

"И этот сериал снят на наши деньги, нашими людьми. Какого черта вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Если вы Служба безопасности Украины, займитесь безопасностью Украины, чтобы на улице можно было свободно пройти и детям было не страшно. А от "Сватов" пока никто не повесилась", - подытожил Зеленский.

Напомним, 22 ноября, Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову за поддержку аннексии Крыма.