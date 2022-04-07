Зеленський закликав Грецію використати свій вплив як частини Євросоюзу для порятунку Маріуполя

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"Сьогодні продовжив звертатися до парламентів і народів сусідніх держав, наших партнерів, наших друзів. Сьогодні була Греція. Сьогодні була Республіка Кіпр. Подякував їм за підтримку України та спільних європейських зусиль, щоб примусити росію до миру. Закликав зробити ще більше для зупинки війни. Закликав Грецію використати свій вплив як частини Євросоюзу для порятунку Маріуполя. Закликав Кіпр застосувати проти росії спеціальні заходи. Такі як скасування "золотих паспортів" для росіян. А також блокування яхт, блокування інших російських суден, які перебувають у водах Кіпру. На завтра планую нове звернення – до парламенту й народу Фінляндії", - сказав він.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що якби санкції проти росії працювали на всі 100%, то не довелось би пояснювати, чому вони такі важливі.