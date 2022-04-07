Потрібні ще сміливіші санкції проти росії - Зеленський

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"Якби всі у світі мали хоча б десять відсотків сміливості, яку маємо ми, українці, то взагалі жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б. Жодної небезпеки для свободи народів не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не просто трохи, а на повну сміливими. Як ми, як українці.

Певні результати вже є. Передусім вони проявляються у чинних санкціях проти російської федерації. Але в тому-то й річ – результати поки тільки "певні". Ще не такі, які потрібні, щоб зупинити росію. Щоб зупинити війну", - сказав президент.

Деталі

Зеленський додав, що уже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти рф, а про те, чому ж ці санкції важливі.

"Ніби самі себе переконують, що запровадили правильні речі, що застосованих обмежень достатньо. Але ж якби санкції працювали справді на сто відсотків, то й не довелось би пояснювати аж так детально й прискіпливо, чому вони важливі. Тому ще раз наголошую: потрібно більше санкцій. Потрібні ще сміливіші санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. Насамперед Україні потрібна зброя, яка дасть нам змогу здобути перемогу на полі бою. І це буде найсильнішою санкцією проти росії з усіх, які тільки можуть бути", - наголосив президент.

Нагадаємо

Зеленський прокоментував рішення Генасамблеї ООН про зупинення роботи росії у Раді ООН з прав людини.