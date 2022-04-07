росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини: Зеленський про зупинку членства рф в Раді ООН

Цитата

"Маємо сьогодні непогану дипломатичну новину. росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства росії в Раді з прав людини. Цілком логічно. Цілком справедливо. Але також не без боротьби за це рішення. Вдячний тим державам, які підтримали це. росія вже давно не має жодного стосунку до концепції прав людини. Можливо, колись це зміниться. Але поки що російська держава та російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно", - сказав Зеленський.

Контекст

Генасамблея ООН у четвер прийняла резолюцію про припинення участі росії в Раді з прав людини.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи це рішення, - військовим злочинцям не місце в органах ООН, що займаються захистом прав людини.