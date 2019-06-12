Зеленський вже двічі скликав нараду щодо зниження тарифів для населення - Герус

"Насправді, Президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення. Але це має відбуватися не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи. Робота над цим триває. Для деяких змін потрібен працездатний парламент та нові закони", - зазначив Герус.

За його словами, комплексний план для вирішення цього питання включатиме кілька пунктів.

Зокрема, це зниження тарифів там, де можна це зробити без негативних побічних ефектів та демонополізація енергетичних ринків.

Крім того, необхідно збільшити видобуток газу, залучивши для цього іноземних інвесторів. Відмова від імпортного газу дасть можливість зменшити ціну блакитного палива на 20-30%.

Також йдеться про перегляд правил надання субсидій, оскільки деякі категорії населення залишилися без них несправедливо.

"Щоб мати у бюджеті гроші на субсидії, деяких олігархів доведеться позбавити податкових пільг і преференцій", – написав Герус.

Він також наголосив на важливості енергоефективності та термомодернізації житлового фонду. За словами представника Президента у Кабміні, це зменшуватиме гостроту тарифного питання для домогосподарств і зростання доходів населення.

Герус також вибачився за свою невдалу фразу про те, що Володимир Зеленський жартував про зниження тарифів.

"Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами. Звичайно, тарифи – це болюча тема, а тому погана для жартів або необачних коментарів", – зазначив Герус.

Як повідомляв УНН, в Україні знизились тарифи на воду, газ та електроенергію.