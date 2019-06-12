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Зеленский уже дважды созывал совещание по снижению тарифов для населения - Герус

Киев • УНН

 • 7688 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент Украины уже дважды созывал совещание по возможности снижения тарифов для населения. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус, передает УНН.

Зеленский уже дважды созывал совещание по снижению тарифов для населения - Герус

"На самом деле, Президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения. Но это должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы", - отметил Герус.

По его словам, комплексный план для решения этого вопроса будет включать несколько пунктов.

В частности, это снижение тарифов там, где можно это сделать без негативных побочных эффектов и демонополизация энергетических рынков.

Кроме того, необходимо увеличить добычу газа, привлекая для этого иностранных инвесторов. Отказ от импортного газа позволит снизить цену голубого топлива на 20-30%.

Также речь идет о пересмотре правил предоставления субсидий, поскольку некоторые категории населения остались без них несправедливо.

"Чтобы иметь в бюджете деньги на субсидии некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций", - написал Герус.

Он также отметил важность энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда. По словам представителя Президента в Кабмине, это уменьшит остроту тарифного вопроса для домохозяйств и рост доходов населения.

Герус также извинился за свою неудачную фразу о том, что Владимир Зеленский шутил о снижении тарифов.

"Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы - это больная тема, поэтому плохая для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.

Как сообщал УНН, в Украине снизились тарифы на воду, газ и электроэнергию.

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