Зеленський вважає Путіна "дуже емоційним", особливо коли мова заходить про Україну - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає свого російського візаві Володимира Путіна “ірраціональним”, а також “занадто емоційним, коли справа стосується України”. Про це Голова держави розповів в інтерв’ю The Washington Post і ще чотирьом виданням, передає УНН.

Цитата

Видання пише, що Зеленський охарактеризував свого російського колегу як “ірраціонального” і “емоційного, іноді навіть дуже емоційного”.

“Він дуже емоційний, коли справа стосується України”, — додав Президент.

Додамо

Раніше Зеленський заявив журналістам, що для звільнення понад сотні українських політв’язнів, які були затримані в окупованому Криму, вже сформовані списки на обмін, проте процес заблокований з боку РФ — для просування в цьому питанні необхідні переговори безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним.

Доповнення

Зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним відбулася в грудні 2019 року на полях саміту “Нормандської четвірки”, який проходив в Парижі. Подальших зустрічей так і не відбулося, не дивлячись на зусилля української сторони по їх організації.

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