Зеленський: ворог спробував наступати на Вугледарському напрямку, його зупинили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські війська спробували наступати на Вугледарському напрямку, але Сили оборони зупинили їх, завдавши ворогу тяжких втрат, повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками щоденної селекторної наради, пише УНН.
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"Провів щоденний селектор. Отримав інформацію щодо ситуації на фронті. Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні", - вказав Зеленський у соцмережах.
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Зі слів Президента, також були звіти Міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки та звіти розвідок щодо ситуації на фронті, на міжнародній арені та в стані ворога.
Нагадаємо
Як повідомлялося, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.