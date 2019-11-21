Зеленський вивів ексзаступника Баканова зі складу РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив вивести ексзаступника голови Служби безпеки України Івана Баканова Владислава Бухарєва зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі Глави держави №862/2019 від 21 листопада, передає УНН.
"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 серпня 2016 року № 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10, від 28 березня 2018 року № 90, від 22 березня 2019 року № 86, від 31 травня 2019 року № 340, від 15 липня 2019 року № 520, від 6 вересня 2019 року № 665 Ta від 15 жовтня 2019 року № 752) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України В.Бухарєва", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, 8 листопада Зеленський звільнив Бухарєва з військової служби.