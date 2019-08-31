Зеленський виступив за міжпарламентський діалог України і Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський виступає за активізацію міжпарламентського діалогу України та Польщі. Про це він заявив під час зустрічі з маршалком сенату Республіки Польща Станіславом Карчевським під час офіційного візиту до країни, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Сторони виступили за активізацію міжпарламентського діалогу. Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю у рамках тристоронньої міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, сейму Литви, а також сейму та сенату Польщі", - вказали в ОПУ.
Зеленський побажав польським парламентарям успіхів на виборах до сейму та сенату у жовтні цього року.
Перед зустріччю Президент взяв участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата, що на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві.
Наагадаємо, Україна та Польща скоординували дії для припинення війни на Донбасі та повернення Криму.