Зеленський відкрив перший матч за участю відродженого ФК “Кривбас”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський відвідав футбольний стадіон “Гірник”, де після відродження грав свій перший матч ФК “Кривбас”. Місцева команда проводила матч Кубка України, а її суперником став ФК “Черкащина”, передає УНН з посиланням на сайт президента.
Глава держави взяв участь у церемонії відкриття матчу, зробивши символічний перший удар з центру поля.
Перед початком гри Зеленський побував у роздягальні обох команд і поспілкувався з гравцями.
У розмові з футболістами Президент зазначив, що відродження клубу — це велике щастя для всієї України.
“Для нас це велике щастя. Це — великий бренд. Я сам ще маленьким хлопцем ходив на всі матчі. Я вас вітаю з відновленням і бажаю вам тільки перемог. Успіхів!” — сказав Зеленський гравцям.
Футболісти, своєю чергою, подарували Президенту іменну командну футболку з номером 12. Саме цим номером у футболі позначають уболівальників.
Крім того, Глава держави поставив перший підпис на символіці “Кривбасу” на честь проведення першого матчу.
Насамкінець Володимир Зеленський зробив на пам’ять фото з футболістами відновленого клубу.
Нагадаємо, ФК “Кривбас” відроджено на базі клубу “Гірник”, що грає у другій лізі чемпіонату України. Презентували відновлений клуб 20 серпня.
За дорученням президента, над відродженням криворізької команди працювали в УАФ спільно із депутатами від слуги народу, зокрема, Юрієм Корявченковим.
Вітаючи команду з оновленням президент УАФ Андрій Павелко зазначив, що “невдовзі клуб складе серйозну конкуренцію футбольній еліті країни”.