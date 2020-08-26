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Зеленський відкрив перший матч за участю відродженого ФК “Кривбас”

Київ • УНН

 • 10003 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Кривому Розі Президент України Володимир Зеленський відвідав футбольний стадіон “Гірник”, де після відродження грав свій перший матч ФК “Кривбас”. Місцева команда проводила матч Кубка України, а її суперником став ФК “Черкащина”, передає УНН з посиланням на сайт президента.

Зеленський відкрив перший матч за участю відродженого ФК “Кривбас”

Глава держави взяв участь у церемонії відкриття матчу, зробивши символічний перший удар з центру поля.

Перед початком гри Зеленський побував у роздягальні обох команд і поспілкувався з гравцями.

У розмові з футболістами Президент зазначив, що відродження клубу — це велике щастя для всієї України.

“Для нас це велике щастя. Це — великий бренд. Я сам ще маленьким хлопцем ходив на всі матчі. Я вас вітаю з відновленням і бажаю вам тільки перемог. Успіхів!” — сказав Зеленський гравцям.

Футболісти, своєю чергою, подарували Президенту іменну командну футболку з номером 12. Саме цим номером у футболі позначають уболівальників.

Крім того, Глава держави поставив перший підпис на символіці “Кривбасу” на честь проведення першого матчу.

Насамкінець Володимир Зеленський зробив на пам’ять фото з футболістами відновленого клубу.

Нагадаємо, ФК “Кривбас” відроджено на базі клубу “Гірник”, що грає у другій лізі чемпіонату України. Презентували відновлений клуб 20 серпня. 

За дорученням президента, над відродженням криворізької команди працювали в УАФ спільно із депутатами від слуги народу, зокрема, Юрієм Корявченковим.

Вітаючи команду з оновленням президент УАФ Андрій Павелко зазначив, що “невдовзі клуб складе серйозну конкуренцію футбольній еліті країни”. 

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