Відроджений ФК "Кривбас" презентував склад команди
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вчора, 20 серпня, в Кривому Розі відбулася презентація оновленого футбольного клубу "Кривбас", передає УНН із посиланням на прес-службу ФК.
Так, до оновленого складу команди увійшли: воротарі - Дмитро Черниш, Кирило Злотар, Тихон Дорошенко, захисники - Ігор Коцюмака, Богдан Сокол, Андрій Голуб, Віталій Фетісов, Євген Кравчук, Гліб Попчук, Володимир Заїменко, Назар Маліновський, Андрій Дєдяєв, півзахисники - Антон Литвин, В'ячеслав Рябов, Ігор Бука, Олександр П'ятов, Андрій Шмат, Ігор Яровий, Сергій Гвоздевич, Андрій Григорик, Олександр Горват, нападники - Євген Кателін, Віктор Берко.
Тренерський штаб команди очолив Геннадій Приходько. Президентом клубу став Костянтин Караманіц.
Президент УАФ Андрій Павелко привітав "Кривбас" та його вболівальників із відродженням клубу.
"Радію за всю футбольну громаду міста, яка доклала неймовірних зусиль і за підтримки команди Президента України зуміла відродити улюблений клуб", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, уперше про необхідність відродження ФК “Кривбас” Президент України Володимир Зеленський заявив у червні поточного року. Тоді він сказав, що цим питанням займаються, зокрема, депутат Юрій Корявченков та Українська асоціація футболу.
Згодом, президент УАФ Андрій Павелко спільно з депутатами здійснили робочу поїздку у Кривий Ріг та Дніпро, де обговорювали не лише відродження криворізького клубу, а й ремонт стадіону "Металург".
За даними журналіста Ігоря Циганика, цілком ймовірно, що в наступному сезоні “Кривбас” зіграє в Другій лізі.